Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın durumu nasıl? Açıklamayı sosyal medyadan yaptı

Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın durumu nasıl? Açıklamayı sosyal medyadan yaptı

Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti" dedi.

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandığını açıklarken, aşılarını yaptırdığını ise sözlerine ekledi.

Ortaç aşılamaya ilişkin, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah." demişti.

Koronaya yakalanan ve 5. günü geride bırakan Ortaç, bir açıklama daha yaparak son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bunun akabinde sanatçının hayranları, "Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın durumu nasıl?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın durumu nasıl?

KORONAVİRÜSE YAKALANAN SERDAR ORTAÇ'IN DURUMU NASIL?

Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda iki doz aşı olan Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ortaç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti.

Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun."

Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın durumu nasıl? VİDEO