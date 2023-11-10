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Köşeye sıkışan o fenomen resmen MASAK’a yalvardı! Dilan Polat yanında halt etmiş

Köşeye sıkışan o fenomen resmen MASAK’a yalvardı! Dilan Polat yanında halt etmiş Polat ailesinin cezaevine girmesinin ardından ünlü fenomen mal varlığıyla gündeme geldi. Toplamda 96 şube 21 daire ve 12 arabası olan o fenomen resmen MASAK’a yalvardı.