Köşeye sıkışan o fenomen resmen MASAK’a yalvardı! Dilan Polat yanında halt etmiş

Dilan Polat, Engin Polat ve ailesinin kara para aklama, vergi kaçırma suçlarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesinden sonra gözler fenomenlere çevrildi.
Şulemsi ve Özlem – Tayyar Öz’den sonra sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı gündeme geldi.
Engin Polat ve Dilan Polat'ın yaşadığı olayın yankıları sürerken, şimdi de lüks araçları ve yüzlerce şubesi olan Aymira Koçaklı adından söz ettiriyor.
MASAK ve Vergi Dairelerine seslendi
Ayda 5 şube açtığını söyleyen sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı, paylaştığı bir videoda MASAK’a seslendi.
Toplamda 93 güzellik merkezi şubesi, 12 arabası ve 21 dairesi olan Aymira Koçaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “MASAK beni araştırsın” diyerek mal varlığına gelen tepkilere yanıt verdi.
Ayda 5 şube açtığını iddia eden Aymira Koçaklı, "14 şubeye isim hakkı verdik, bir şubeyi kendim işletiyorum" diyerek söylediklerini yalanladı.