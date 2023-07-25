Kosta Rika'da bir kişi saniyelerle ölümden döndü! Kosta Rika'da bir kişi hem yıldırım hem de selin gelmesi sonucu, saniyelerle ölümden kurtuldu. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medyada paylaşılan bir video, ölümün gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zoerlu hava koşulları Kosta Rika'yı sararken, bir vatandaş ise ölümle adeta burun buruna geldi. Hem sel hem yıldırım Kosta Rika'da bir kişi saniyelerle ölümden döndü. Hem yıldırım düştü hem sel suları geldi. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Vatandaşın şemsiyeyle sel sularından kurtuluş anı ise görenlerin yüreğini ağzını getirdi. Sosyal medyadan paylaşılan videoya ise binlerce yorum geldi. Yorum yapanlar, "Sonrasında sel sularına kapılmadı inşallah" demekten kendisini alamadı.