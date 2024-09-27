Kötü Kan'ın Nazan'ı Damla Sönmez'den cesur siyah pozlar! Gören alev attı...

Yağmur Dinç
NOW TV'de başlayan Kötü Kan dizisinde başrolde yer alan Damla Sönmez, "Nazan" karakterini canlandırıyor.
Dizideki karakteri kadar güzelliği de beğeni toplayan Sönmez, izleyicilerin merceğinde yer alıyor.
Ünlü oyuncu, aktif kullandığı Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Damla Sönmez'in son paylaşımını gören takipçileri, hayran kaldı.
SİYAHLAR İÇİNDE
Tilya Damla Sönmez, katıldığı bir davetten siyahlar içinde poz verdi.
Sönmez'in asil güzelliği, takipçilerinden tam not aldı.
Fiziği ve zarafetiyle mest eden ünlü oyuncuya alev emojisi yağdı.