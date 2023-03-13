Kraliçe dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 1. bölüm 2. fragmanı geldi! İşte ilk bölüm tarihi Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın başrollerini paylaştığı Kraliçe dizisi için nefesler tutuldu. Dizinin ilk bölümünden 2. fragman geldi. Diziseverlerin heyecanla beklediği ilk bölüm tarihi belli oldu. Peki Kraliçe dizisi uyarlama mı? Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kraliçe 1. bölüm 2. fragmanı...

Ekranlarının yepyeni dizisi Kraliçe, başarılı oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü. Dizinin çekimleri hızla devam ederken yayınlanacağı gün merakla bekleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan ve kısa sürede popüler hale gelen Queen Sugar’dan uyarlanan Kraliçe dizisi için geri sayım başladı. Yapımını Mednova’nın üstlendiği Kraliçe dizisi, babalarının ölümünün ardından birbirinden farklı hayatlar yaşayan 3 kardeşin yeniden birleşmesini anlatıyor. Bu üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelmek durumunda kalıyor ve üç kardeşin hayat mücadelesi başlıyor. Dizinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diziseverlerin heyecanla beklediği ilk bölüm tarihi belli oldu. Kraliçe dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ı buluşturan Kraliçe dizisi, 22 Mart 2023 tarihinde ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosu · Gökhan Alkan (Ateş Akça) · Burcu Özberk (Deniz Akça) · Selin Işık (İpek) · Selin Şekerci (Zeynep) · Özgün Karaman (Ali) · Cihat Tamer (Galip Gencer)