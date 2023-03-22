Kraliçe'nin Ateş'i Gökhan Alkan'ın eski nişanlısı Yasak Elma'dan çıktı! "Gerçek kraliçeyi bırakmışsın" Yeni dizi Kraliçe ile setlere dönen oyuncu Gökhan Alkan, Ateş Akça karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Gökhan Alkan'ı mercek altına alan izleyiciler, aşk defterini de araladı. Alkan'ın eski nişanlısı, kendinden de ünlü güzel oyuncu çıktı.

Asıl mesleği otomotiv mühendisliği olan Gökhan Alkan, oyunculuk eğitimine merak salınca kariyer rotasını da değiştirdi. İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol alan Gökhan Alkan, yıldızını Kocamın Ailesi dizisiyle parlattı. Ardından Kalp Atışı dizisinde başrol oynayan Gökhan Alkan, Yasak Elma ve Kalp Yarası dizileriyle başarısını ortaya koydu. Şimdilerde Burcu Özberk ile başrolü paylaştığı Kraliçe dizisinde rol alan Gökhan Alkan, aşk hayatıyla da magazin gündemine birçok kez konu oldu. Yasak Elma setinde tanıştığı partnerine gönlünü kaptıran Alkan, nişan yüzüğünü de taktı ama işler yolunda gitmedi. Kraliçe'nin Ateş'i Gökhan Alkan'ın eski aşkı, görenleri şoke etti. Gökhan Alkan-Nesrin Cavadzade aşkı 40 yaşındaki Nesrin Cavadzade ve 35 yaşındaki Gökhan Alkan Yasak Elma dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Magazine damga vuran Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk kareleriyle herkesi hayran bıraktı. İkili, aşklarını nişanla taçlandırdı. Aile arasında sözlenen Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti, evliliğin kıyısından döndü. Evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İlişkilerini noktalayan çift sessizliğini korurken sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi de bıraktı.