Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk duru güzelliğiyle pozlarda!

Şimdilerde ise Kraliçe dizisiyle setlere dönen Burcu Özberk, Deniz Gencer Akça karakteriyle dikkat çekiyor.

Kanal D'de yayınlanan Kraliçe dizisinde Burcu Özberk başrolü Gökhan Alkan ile paylaşıyor.

İzleyicilerin beğenisini kazanan Özberk sosyal medyada da öne çıkan isimlerden.

9 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncu, her karesiyle damga vuruyor.

Duş sonrası keyif pozları

33 yaşındaki Burcu Özberk, bornozla verdiği pozlarıyla mest etti.

Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk bornoz giydi, keyif yaptı!

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Özberk'i takipçileri beğenmeden geçemedi.

Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk bornoz giydi, keyif yaptı!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile anılan Burcu Özberk'e "Zaniolo beğendi", "İşte Kraliçe", "Taş gibi hatun" yorumları geldi.

Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk bornoz giydi, keyif yaptı!