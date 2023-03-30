Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk duru güzelliğiyle pozlarda! "Zaniolo bunu beğendi" Kraliçe dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyadaki bornozlu kareleriyle beğeni topladı.

Şimdilerde ise Kraliçe dizisiyle setlere dönen Burcu Özberk, Deniz Gencer Akça karakteriyle dikkat çekiyor.

Kanal D'de yayınlanan Kraliçe dizisinde Burcu Özberk başrolü Gökhan Alkan ile paylaşıyor.

İzleyicilerin beğenisini kazanan Özberk sosyal medyada da öne çıkan isimlerden.

9 milyondan fazla instagram takipçisi olan güzel oyuncu, her karesiyle damga vuruyor.

Duş sonrası keyif pozları

33 yaşındaki Burcu Özberk, bornozla verdiği pozlarıyla mest etti.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Özberk'i takipçileri beğenmeden geçemedi.

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile anılan Burcu Özberk'e "Zaniolo beğendi", "İşte Kraliçe", "Taş gibi hatun" yorumları geldi.