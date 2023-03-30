Şimdilerde ise Kraliçe dizisiyle setlere dönen Burcu Özberk, Deniz Gencer Akça karakteriyle dikkat çekiyor.
Kanal D'de yayınlanan Kraliçe dizisinde Burcu Özberk başrolü Gökhan Alkan ile paylaşıyor.
İzleyicilerin beğenisini kazanan Özberk sosyal medyada da öne çıkan isimlerden.
9 milyondan fazla instagram takipçisi olan güzel oyuncu, her karesiyle damga vuruyor.
Duş sonrası keyif pozları
33 yaşındaki Burcu Özberk, bornozla verdiği pozlarıyla mest etti.
Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Özberk'i takipçileri beğenmeden geçemedi.
Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile anılan Burcu Özberk'e "Zaniolo beğendi", "İşte Kraliçe", "Taş gibi hatun" yorumları geldi.