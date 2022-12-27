Kucaktan inmedi! Şevval Şahin'den Londra sokaklarında cesur aşk kareleri...

Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, işletmeci Murat Kazancıoğlu ile barıştı. Londra tatiline çıkan çift, sosyal medyada iddialı pozlar paylaştı.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Hakan Sabancı ve Yiğit Marcus Aral krizinin ardından yeniden gönlünün kapılarını açan Şevval Şahin, aradığı aşkı buldu.

22 yaşındaki Şahin, geçtiğimiz yaz işletmeci Murat Kazancıoğlu ile ilişkiye başladı. Bir dargın bir barışık çift, ayrılığa fazla dayanamadı.

İlişkilerine yeniden şans veren Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu, soluğu Londra'da aldı.

Sarmaş dolaş pozlar

Şehirde birçok yeri gezen Kazancıoğlu ve Şahin, çekildikleri kareleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan gönderiye Şahin, "Aşkımla şehrimde" notunu düştü.

Şahin'in kucak pozları ise beğeni topladı.