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    'Küçük aptal' deyişi hala kulaklarda! Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u son karesiyle parmak ısırttı

    Ekmek Teknesi dizisinde Sonnur karakterine hayat veren Arzu Oş, sempatik tavırlarıyla hatırlanıyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan41 yaşındaki oyuncunun son hali, görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 16:37
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    'Küçük aptal' deyişi hala kulaklarda! Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u son karesiyle parmak ısırttı

    2000'li yılların efsaneleşen yapımlarından Ekmek Teknesi dizisi, bir döneme damgasını vurdu.

    Dizinin başrollerinde Savaş Dinçel "Nusret Baba", Sermin Hürmeriç "Ayhan Anne", Ahmet Yenilmez "Celal", Cem Kılıç "Korkut", senarist ve "Heredot Cevdet" rolünde ise Hasan Kaçan gibi isimler yer aldı.

    13 Haziran 2005 tarihinde yayımlanan 106. bölümü ile ekranlara veda eden dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla yıllar geçse dahi hatırlanıyor.

    Türk aile yapısını başarılı bir şekilde aktaran dizide  “Ekmek Teknesi” dizisinde Fırıncı Nurest'in beş kızından 'Sonnur' karakteri en sevileni olmuştu.

    Sonnur'a hayat veren Arzu Oş ise adını geniş kitlelere duyurma şansı yakalamıştı.

    Ekranlardan uzaklaştı

    1981 doğumlu Arzu Oş, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitim aldı ve Hadi Çaman tiyatrosuyla profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

    Ekranlara ilk defa Aşkın Dağlarda Gezer dizisiyle gelirken, şöhreti Ekmek Teknesi dizisinde yakaladı. Sempatik ve deli dolu bir karakter olan Sonnur'u canlandıran Oş, bu diziden sonra aynı popülerliği bir daha yakalayamadı.

    Emret Komutanım, Sevgili Dünürüm gibi dizilerde rol alan gneç oyuncu televizyon ekranlarına en son 2012'de Küçük Hesaplar dizisiyle geldi.

    Küçük aptal deyişi hala kulaklarda! Ekmek Teknesi nin Sonnur u son karesiyle parmak ısırttı #1

    Arzu Oş'un son hali

    Arzu Oş'un şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.

    Yıllara meydan okuyan ünlü ismin güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

    41 yaşındaki oyuncu, “Koruyucu aile” olarak 3,5 yaşında bir erkek çocuğuna sahip oldu.

    Arzu Oş'un son halini görenler, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmedi.

    Küçük aptal deyişi hala kulaklarda! Ekmek Teknesi nin Sonnur u son karesiyle parmak ısırttı #2

    Küçük aptal deyişi hala kulaklarda! Ekmek Teknesi nin Sonnur u son karesiyle parmak ısırttı #3

    Küçük aptal deyişi hala kulaklarda! Ekmek Teknesi nin Sonnur u son karesiyle parmak ısırttı #4

     


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