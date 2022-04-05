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    • 'Küçük Ebru'yu sonunda görebildik' Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti!

    'Küçük Ebru'yu sonunda görebildik' Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti!

    Ebru Gündeş'in kızı Alara'yı görenler kısa bir süre şaşkınlık yaşıyor. Basından uzak büyüyen Alara'nın annesine olan benzerliği herkesin dikkatini çekerken, bolca ise yorum alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 18:02
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    'Küçük Ebru'yu sonunda görebildik' Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti!

    12 Ekim 1974 yılında dünyaya gelen Ebru Gündeş, yaptığı şarkılarla Türk müzik piyasasına damga vurdu.

    2010 yılında iş insanı Rıza Sarraf'la evlenen ve bu evliliği ile sık sık gündeme gelen Gündeş, aynı zamanda da O Ses Türkiye jüriliği yapıyor.

    Bu evlilikten Alara adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Ebru Gündeş, boşanması ile uzun süre konuşuldu.

    Boşandıktan sonra adı bazı isimlerle aşk iddialarına karışan Gündeş, kızı Alara'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor.

    Kızını bir sır gibi saklayan ve basından onu uzak tutmak isteyen Gündeş, buna zaman zaman engel olamıyor.

    Ebru Gündeş'in kızını gören sosyal medya kullanıcıları, "Küçük Ebru'ya bakın" demekten kendisini alamıyor.

    EBRU GÜNDEŞ'İN KÜÇÜK KIZI ALARA

    15 Ekim 2011'de kızı Alara'yı dünyaya getiren Ebru Gündeş, ne sosyal medyadan paylaşıyor ne de magazin basınına çıkarıyor.

    Alara'yı basından uzak tutan Gündeş'in zaman zaman bunu başaramadığı görüldü. Çünkü Alara ve annesinin bazı kareleri gündeme getirildi.

    Küçük Ebru yu sonunda görebildik Ebru Gündeş in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti! #1

    Alara'yı görenler Ebru Gündeş'e benzetmeyi ihmal etmedi. Ancak Alara'nın karelerinin yeni olduğunu söylemek imkansız. 2022 yılına ait henüz bir kare yok. Gündeş'in kızını uzun bir süre daha basından uzak tutacağı düşünülüyor.

    Küçük Ebru yu sonunda görebildik Ebru Gündeş in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti! #2

    Küçük Ebru yu sonunda görebildik Ebru Gündeş in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti! #3

    Küçük Ebru yu sonunda görebildik Ebru Gündeş in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti! #4

    Küçük Ebru yu sonunda görebildik Ebru Gündeş in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti! #5

    Küçük Ebru yu sonunda görebildik Ebru Gündeş in sır gibi sakladığı kızı Alara görenleri şoke etti! #6


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