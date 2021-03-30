Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Küçük Esnaf filmi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Küçük Esnaf filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Küçük Esnaf filmi konusu nedir?

Başrolünde İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak ve Gupse Özay'ın yer aldığı Küçük Esnaf filmi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu ve senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı 2016 yılında vizyona giren komedi türündeki Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Berhudar'ın babası mafyadan borç para almıştır. Ancak babasının vefatından sonra bu borç miras olarak Berhudar'a kalır.

Çilingir olan Berhudar, cenazenin ardından mafyanın adamları tarafından götürülür. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların ardı arkası kesilmez.

Mafyadan kurtulmaya çalışan Berhudar’ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını ele alıyor.

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımı komedi filmi Küçük Esnaf'ın çekimleri; İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?