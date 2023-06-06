Küçük Gelin Zehra büyüdü, son hali inanılmaz oldu! "İnsaf be güzelim" Küçük Gelin dizisindeki Zehra karakteriyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, şimdilerde genç kız oldu. Şimşek'in güzelliği ise dillere destan oldu.

2013-2015 yılları arasında yayına giren Küçük Gelin dizisi, milyonların hafızasına kazındı. Başrollerinde Çağla Şimşek, Orhan Şimşek, Gözde Mukavelat, Bengi Öztürk Akkaya, Arda Esen ve Ufuk Şen'in yer aldığı Küçük Gelin dizisi, pürdikkat izlendi. Toplam 3 sezon süren dizi, Şanlıurfa'da ağabeyinin canını kurtarmak için berdel yapılan 13 yaşındaki Zehra'nın dram dolu hayatını konu aldı. Dizide yaşadığı acılar nedeniyle izleyicileri derinden yaralayan Zehra karakterini ise çocuk oyuncu Çağla Şimşek canlandırdı. Küçük gelin büyüdü Sektöre çocuk yaşta adım atan ve "Küçük Gelin" dizisi ile büyük bir üne kavuşan Çağla Şimşek, şimdilerde genç kız. 21 yaşındaki Çağla Şimşek, kariyerini de devam ettiriyor. Son olarak Tozlu Yaka dizisinde rol alan Şimşek, güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Mavi gözleri ve muhteşem fiziği ile sosyal medyanın tozunu attıran güzel oyuncu, görenleri hayran bırakıyor. İşte Küçük Gelin Zehra'nın değişimi...