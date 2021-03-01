Küçük İbo kimdir? Küçük İbo kaç yaşında, nereli? Küçük İbo'nun son hali..

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Küçük İbo, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Seyirciler, Küçük İbo'ya dair bilgileri merak ediyor. Peki Küçük İbo kimdir?

Bir dönemin popüler isimleri arasında yer alan Küçük İbo, Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yerini aldı.

Bir süredir kameralardan uzakta yaşayan Küçük İbo, küçük yaşta şöhret olan isimlerden birisiydi.

İbrahim Tatlıses'in bir konseri sırasında yanık sesinden etkilendiği Küçük İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Halil Küçük yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Seyirciler, Küçük İbo'ya dair bilgileri araştıryor.

Küçü İbo kimdir, nereli, yaş yaşında? araştırmaları hız kazandı. İşte Küçük İbo'ya dair merak edilen bilgiler ve son hali..

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

Küçük yaşlardan bu yana şarkıcı kafasına koyan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kaptı ve şöhretin kapısını aralamış oldu.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı.

Show Tv'de ekranlara gelen 'Küçük İbo' dizisi dönemin televizyon izleyisinden de tam not aldı.

Adı en çok Hülya Avşar Show'a katıldığında manşetlere çıktı. Söylediği şarkılar dilden dile dolaştı, çıkardığı albümler satış rekorları kırdı.

2010 yılında katıldığı 'İbo Show'da 'Mutlu Ol Yeter' şarkısını söylerken yaşadığı detone krizi, kariyerini olumsuz etkiledi.

İbo, verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu: 'Sesimin değişme ihtimali beni huzursuz etti ve ben o endişeyle yavaş yavaş geri çekildim'

2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı. Eski performansını yakalayamayan sanatçı, televizyondan uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor.