Küçük Kadınlar’ın Cansu’su büyüdü! Selin Ilgar son haliyle adeta göz kamaştırıyor Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinin oyuncuları son halleriyle gündemde. Dizide en küçük kardeş Cansu’yu canlandıran Selin Ilgaz, şimdilerde kocaman bir genç kız. Son hali görenleri şaşkına çevirdi.

ensonhaber.com

2008-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarına damga vuran Küçük Kadınlar dizisi, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Selin Ilgar gibi oyuncuların yer aldığı dizi, duygusal sahneleriyle televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Unutulmaz karakterleri arasında yer alan 5 kardeşin en küçüğü Cansu, son haliyle gündemde!

Güzelliğiyle parmak ısırtıyor!

Şimdilerde 22 yaşında olan Küçük Kadınlar’ın Cansu’su Selin Ilgar, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Sosyal medyada aktif olan genç oyuncu pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. İşte son hali...

Selin Ilgar, Küçük Kadınlar dizisindeki unutulmaz Cansu karakteriyle hafızalara kazındı. Ancak, kariyerinin başlangıcından bu yana Sihirli Annem ve El Gibi önemli projelerde yer aldı.

2012 yılında Böyle Bitmesin dizisiyle ekranlara adım atan Selin Ilgar, 2013 yılında ise Küçük Kıyamet dizisinde başarılı bir performans sergiledi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, sinema dünyasına da adım atan genç yetenek, 2007 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün hem oynayıp hem yönettiği Beyaz Melek filminde rol aldı.