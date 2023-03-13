KULAĞINDAN AKAN KANI PAYLAŞTI! Melis Buse Betkayan'ı sevgilisi darbetti! "İkinci Bergen vakası" Kısmetse Olur yarışması ile adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, zor günler geçiriyor. Güzel isim sevgilisi TikTok fenomeni Reşit Bozdağ tarafından darbedildiğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Betkayan, ayrılık sonrasında evinde darbedildiğini söyledi.

Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Melis Buse Betkayan, gönlünü TikTok fenomeni Reşit Bozdağ'a kaptırdı.

Evli olduğu bilinen Reşit Bozdağ ile aşk yaşayan Betkayan, zaman zaman ayrılıkları ve kavgalarıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde bir canlın yayın sırasında da sevgilisi ile kavga eden Betkayan, ayrılık kararı aldığını duyurdu.

Reşit Bozdağ'dan ayrıldığını söyleyen Melis Buse Betkayan, şu sıralar oldukça zor günler yaşıyor.

Güzel isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrıldığı sevgilisi tarafından darbedildiğini söyledi.

Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darbedildiğini söyledi.

Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.

Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;

Melis Buse Betkayan'ın acı günleri

"RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş.

Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır."

Daha sonra art arda paylaşımlar yapan Betkayan, "Ben daha önce bu kadar kötü şeyler hiç yaşamamıştım, Bu kadar hata hiç yapmamıştım" diyerek isyan etti.

Yaşadığı şiddeti açık açık gösteren ünlü fenomen, "Bu sadece kulağım vücudumu gösteremeyeceğim için sadece bunu paylaşırım" yazarak kulağından aldığı darbeyi yayınladı