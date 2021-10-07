Külahlar değişecek! Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Kerem Alışık'a veda...

Külahlar değişecek! Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Kerem Alışık'a veda...

Bir Zamanlar Çukurova'da artık tüm dengeler değişecek. Çukurova'nın ağası Fekeli'nin ölüp ölmediği seyirciler tarafından araştırılıyor. Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli'nin vedası yasa boğacak...

Perşembe günlerinin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonda senaryosunda değişikliğe gitmeye devam ediyor.

Fekeli karakteri ile oldukça sevilen Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etmeye hazırlanıyor.

Son çekimlerini de gerçekleştiren başarılı oyuncunun Adana’daki işinden sonra İstanbul’a geri döndüğü belirtiliyor.

Çukurova seyircileri ise Fekeli öldü mü, Kerem Alışık diziden neden ayrılıyor merak ediyor.

Peki, Fekeli öldü mü? Kerem Alışık neden diziden ayırlıyor? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor.

Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzluyor. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar.

Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istiyor.

KEREM ALIŞIK DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizide Ali Rahmet Fekeli karakteriyle gönüllere taht kuran Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Usta oyuncu bu akşamki bölümüyle diziye veda ediyor.