Külotlu çorabıyla poz verdi! Hazal Filiz Küçükköse'nin cesur kombini... 'Hatun ateş ediyor'

Bir Peri Masalı dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse'nin kombini like aldı.

Şimdilerde Star TV ekranlarından Bir Peri Masalı dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyayı salladı.

Küçükköse, katıldığı bir davetten poz verdi. Kombini ile geceye damga vuran güzel oyuncu, takipçilerini mest etti.

Beğenildi

Instagram'dan paylaşım yapan Hazal Filiz Küçükköse, cesur kareleriyle adından söz ettirdi.

Fiziği ve güzelliği ile ortalığı şenlendiren Hazal Filiz Küçükköse, mini şortu ve külotlu çorabıyla beğeni topladı.

3 milyon takipçisi olan güzel oyuncuya gelen yorumların ardı arkası kesilmedi. Küçükköse'nin o karelerine 100 bin beğeni geldi.

İşte o pozlar...