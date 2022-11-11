Sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla sık sık konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, gündeme devam ediyor. Tilki, bu kez minili ve külotlu çoraplı pozuyla takipçilerden beğeni topladı.

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İngilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden pek çok olumlu ve olumsuz eleştiri alan isim, bu kez minili ve külotlu çoraplı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'den süper minili poz!

Konyalı bir babanın kızı olduğu bilinen ve Konya'da dünyaya gelen genç isim, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla şöhret olmuştur. Tilki, 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara yer etmişti.

2016 senesinde Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısı sonrası "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselen şarkıcı, şöhret basamaklarını gitgide tırmanmıştı.

Tilki, 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalamış ve sonrasında İngilizce albüm yapmış ve Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atılmıştı.

Külotlu çoraplı pozuna beğeni yağdı!

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden genç şarkıcı, Instagram hesabında siüper minili pozunu paylaştı. Külotlu çoraplı pozuyla dikkat çeken isim, eline aldığı oyuncak tavşanla poz verdi.

"Instagram çökecek bu gidişle"

Tilki'nin pozuna takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler "Aleyna baba yine döktürmüş", "Maşallah","Instagram çökecek bu gidişle" yorumları geldi.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



