Külotlu çorap pozuna beğeni yağdı! Cemre Baysel'den çok konuşulan süper minili poz:'Destan yazılacak güzellik'

Ekranlarda son olarak Senden Daha Güzel dizisinde rol alan oyuncu Cemre Baysel oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. Baysel, bu kez süper minili pozuyla beğeni topladı.

Televizyon ekranlarında daha önce Sol Yanım, İsimsizler ve Baht Oyunu gibi dizilerde oynayan Cemre Baysel, son olarak Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterine hayat vermişti. Genç isim hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Cemre Baysel'in süper minili pozu olay oldu!

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, 23 yaşındadır. Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi almıştır. Televizyona ilk çıkışını 2014 senesinde Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yapmıştır. Daha sonra 2017 senesinde İsimsizler dizisinde bir süre yer almaya başlamıştır. Sonrasında tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze rolünü canlandırmış ve 2018-2019 seneleri arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle kendinden bahsettirmiştir.

Daha sonra Ramo'da küçük bir rolde yer alan isim 2020 senesinde Sol Yanım dizisinde yer almıştır. 2021 senesinde ise romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde rol almıştır.

"Destan yazılacak güzellik"

Son olarak Senden Daha Güzel dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle kendisinden bahsettiren Cemre Baysel, bu kez külotlu çoraplı süper minili pozuyla takipçilerinden beğeni topladı. Siyahlar içinde poz veren ünlü isme takipçilerinden "Maşallah Cemre", "Aytaç Şaşmaz çok şanslıymış", "Destan yazılacak güzellik" yorumları yağdı.

İşte Cemre Baysel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...