Kulüp dizisi 2.sezon yayınlanacak mı? Meğer çoktan belliymiş!

Netflix imzalı Türk dizisi Kulüp, ilk sezonuyla seyircilerin beğenisini kazanırken, 2. sezon yayınlanacak mı sorusu da akıllarda yerini aldı.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç gibi dikkat çekici isimlerin yer aldığı Kulüp dizisi 5 Kasım'da Netflix’te yayına girdi.

1950’li yıllarda Beyoğlu gece hayatının perde arkasında İstanbul’daki sefaradların hikayesini anlatan Kulüp, dönemi yansıtan kostümleri, dekoru, müzikleriyle izleyiciyi resmen geçmişe götürdü.

Uzun yıllar hapishaneden çıktıktan sonra, bebekken terk etmek zorunda kaldığı kızı Raşel’le bir araya gelen Matilda ve çevresindekilerin hikayesini anlatan Kulüp’ün hikayesi izleyenlerin beğenisini kazandı.

6 bölümü yayınlanan diziyi bir solukta bitirenler ise, ikinci sezona dair gelişmeleri merak ediyor. Kulüp dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak soruları dizi severlerin gündeminde.

Peki Kulüp 2. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

KULÜP DİZİSİ 2. SEZON YAYINLANACAK MI?

Kulüp dizisi, 2.sezon onaylı olarak yayın hayatına başladı. Dizinin ilk ilk sezonu 5 Kasım 2021 itibari ile yayınlanmıştı. Dizinin 2.sezonunun 2022’nin ilk yarısında yayınlanması bekleniyor.

KULÜP DİZİ KONUSU

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır.

Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

KULÜP OYUNCU KADROSU