Kulüp dizisi Raşel karakteri: Asude Kalebek kimdir, kaç yaşında?

Metflix imzalı Türk dizisi Kulüp'te Raşel karakterini canlandıran Asude Kalebek kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

Netflix platformunda bir Türk yapımı olan Kulüp isimli dizide Matilda’nın kızı Raşel’e hayat veren Asude Selma Kalebek ilk oyunculuk deneyimi ile büyüledi.

Güzelliğinin yanı sıra rol kabiliyeti ile dikkatleri çeken Asude şimdiden seyircilerin radarına girdi.

Çiçeği burnunda oyuncu’nun hayatı hakkında araştırma yapmaya başlayan takipçileri "Kulüp dizisi Raşel kimdir, kaç yaşında, kim oynuyor" sorularına yanıt arıyor.

KULÜP DİZİSİ RAŞEL KARAKTERİ

Kulüp isimli dizide eski bir mahkumu canlandıran Gökçe Bahadır yani Matilda’nın kızı Raşel karakterine hayat veren isim Asude Selma Kalebek'tir.

ASUDE KALEBEK KİMDİR?

18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu olan Asude Selma Kalebek Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda okulunun haricinde kendisini oyunculuk alanında geliştirmektedir.

Asude Selma Kalebek İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam etmektedir.

Asude Selma Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosundaki sahne çalışmaları yanı sıra 2021 yılında Netfix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizide Raşel karakterini canlandırdı.