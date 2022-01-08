Kulüp dizisiyle gündemde: 6-7 Eylül olayları nedir

Netflix'in Türk yapımı dizisi Kulüp, 2. kısmı ile izleyicilerin gündeminde. Dizide geçen 6-7 Eylül olayları ise merak konusu oldu. Tarihte bir kırılma noktası olan 6-7 Eylül hakkında bilgiler...

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış, Barış Arduç ve Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı Kulüp dizisi, izleyicilerin gündeminde.

2 kısımdan oluşan dizisinin son 4 bölümü yayınlandı.

Dizide işlenen 6-7 Eylül olaylarının perde arkası, izleyici tarafından merak edildi.

Kulüp dizisine konu olan 6-7 Eylül olayları, ''6-7 Eylül olayları nedir?'' ve ''6-7 Eylül olayları neden yaşandı?'' sorularını gündeme getirdi.

Türkiye tarihinin en karanlık ve utanç verici olaylarından birisi, 6-7 Eylül 1955’te yaşandı. 67 yıl önce bugün, İstanbul'da yaşayan gayrimüslimler bir yalan haberle hedef haline getirildi.

Peki 6-7 Eylül olayları nedir? İşte detaylar...

6-7 EYLÜL OLAYLARI

1954’te Kıbrıslı Rumlar, dönemin İngiliz sömürge yönetimine karşı bağımsızlık mücadelesi başlatmış, Yunanistan’daki hükümet ise Kıbrıs halklarının kendi kaderini tayin hakkı konusunu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşımıştı.

YALAN HABERLE FİTİLİ ATEŞLENDİ

6 Eylül 1955 günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığına dair çıkan haber, gazeteler yoluyla dilden dile yayıldı. Bu haber, Kıbrıs müzakereleri nedeniyle gergin olan halkın, azınlıklara karşı cephe almasına yol açtı.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Milyonlarca kişi, protesto için sokaklara döküldü. Azınlıklara karşı saldırıya dönüşen protestolarda, yağmalar yaşandı. Dükkan camları taşla kırıldı. Kimi bölgelerde demir parmaklıklar, kaynak makineleriyle kesildi. Saldırılarda birçok kişi, hayatını kaybetti.

KUTSAL MEKANLAR TAHRİP EDİLDİ

Kiliseler ve mezarlıklarda, kutsal simgeler tahrip edildi. 73 Rum Ortodoks kilisesi yakıldı. Yaşanan korkunç olaylardan sonra bazı gayrimüslim vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılma kararı aldı.

Bazı bölgelerde kontrolün sağlanması için sıkıyönetim ilan edilirken, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, olayları provoke etmekten dolayı mahkum edildi.

İSTANBUL'U TERK ETTİLER

Bu olaylardan sonra kendini güvende hissetmeyen gayri Müslim vatandaşlarımızdan bir kısmı özellikle bir çok Rum İstanbul’u terk etti. Bu olayları görüldüğü illerde sıkıyönetim ilan edildi.

İki gün süren olaylarda bir çok kişi tutuklandı ise de yargılamalar berat ile sonuçlandı. 27 Mayıs yargılamalarında bu olaylarda gündeme gelmiştir.