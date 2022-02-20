'Kurt bakışlım' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın estetiksiz haline bakın! Değişimi pes dedirtti

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği aşk tavsiyeleriyle ünlenen Dilara Arıkanlı'nın estetiksiz hali ortaya çıktı. ''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomenin eski halini görenler, şoke oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve takipçilerine verdiği ilişki tavsiyeleriyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Arıkanlı, kendini 'Aşkolog' olarak tanıtıyor.

İlk olarak Twitter hesabından yaptığı komik paylaşımlarla belirli bir takipçi kitlesi elde eden Aşkolog Dilara Arıkanlı, ardından Instagram'da fenomen olmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına da katılan fenomen Dilara Arıkanlı'nın estetiksiz hali, sosyal medyada gündem oldu.

ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü isimlerin estetiksiz görüntülerini yayınlayan bir ifşa sayfası, fenomen Dilara Arıkan'lının da eski halini paylaştı.

''Kurt bakışlım'' sözüyle geniş kitlelerce tanınan Dilara Arıkanlı'nın değişimi, takipçilerini şaşkına çevirdi.

''BU ESTETİK DEĞİL RESMEN YÜZ NAKLİ''

Fenomenin eski halini gören takipçileri, tanımakta zorlanırken, ''Hangi doktor yaptıysa bravo! İşçilik epey sağlam'', ''Orijinal kalanlara selam olsun! Türümüzün son örneği olduk resmen'', ''Bu estetik değil yalnız resmen yüz nakli'', ''Güzel değilim demeyin kızlar, sadece paranız yok'' gibi yorumlarda bulundu.

DİLARA ARIKANLI KİMDİR?

1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Kastamonulu olan Dilara Arıkanlı, sosyal medya fenomenidir. Youtube'da kendi adında bir kanalı bulunmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Dilara Arıkanlı, Instagram hesabından yaptığı soru cevap etkinlikleriyle tanındı.

Takipçilerinin absürt sorularını esprili bir dille yanıtlayan Arıkanlı; Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın kanalına da konuk olmuştu.