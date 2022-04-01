Kurtlar Vadisi ekibini kahreden haber! Pusu'nun esas oğlanı hayatını kaybetti...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Mete Aymar" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İbrahim Gündoğan, yaşamını yitirdi.

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde ekranlara gelen Kurtlar Vadisi Pusu oyuncuları yıllar sonra dahi sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, Pusu adıyla da 2016 yılına kadar devam etti.

Polat Alemdar, Memati, Abdülhey gibi karakterleri dizi tarihine kazıyan ekipten kötü haber geldi.

Dizide performansı ve karakteriyle sevilen bir isim yaşama veda etti.

KURTLAR VADİSİ'NİN METE'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat veren usta oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Aymar, son olarak 2020 yılında yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya Istiklal Ya Ölüm dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.

Ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncunun acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncunun vefat ettiğini Süha Uygar sosyal medya hesabından 'Yolun ışıklar içinde olsun usta…' sözleriyle duyurdu.

Gündoğan’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami’den son yolculuğuna uğurlanacak.