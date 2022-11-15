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    Kurtlar Vadisi ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni sezon oyuncuları kimler olacak?

    Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi geri dönüyor. Peki Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte yeni sezon oyuncuları...
    • 15.11.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 09:44
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    Kurtlar Vadisi ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni sezon oyuncuları kimler olacak?

    Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan Kurtlar Vadisi seneler sonra ekranlara dönüyor. Pek çok kişi "Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?" sorularını sorgulamaya başladı. İşte dizinin yeni sezon oyuncuları...

    Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman başlayacak?

    Ekranların eskimeyen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönüyor. Sevenleri heyecanla dizinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başlandı. Yapımda Polat, Süleyman Çakır Abdülhey, Memati'nin rol alıp almayacağı da araştırılıyor.

    Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Alanson'un sorularını yanıtladı. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarına müjde niteliğinde bir haber verdi.

    Kurtlar Vadisi ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni sezon oyuncuları kimler olacak? #1

    Şaşmaz'ın açıklamasına göre önümüzdeki aylarda dizinin çekimlerine başlanacak. "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" şeklinde konuşarak yakın süreçte çalışmalara başlanacağının sinyalini verdi.

    Kurtlar Vadisi ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Kurtlar Vadisi yeni sezon oyuncuları kimler olacak? #2

    Kurtlar Vadisi hangi kanalda başlayacak, oyuncuları kimler?

    Dizinin  yayınlanacağı kanal ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi. Çekimlerin başlaması ile beraber gelecek günlerde kadronun netleşmesi ve kanalın belli olması bekleniyor.


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