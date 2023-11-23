Kurtlar Vadisi oyuncusundan kötü haber! Yeşilçam'ın emektarlarındandı.. Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalı Hüseyin" karakterine hayat veren oyuncu Engin Duru entübe edildi..

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Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Yeşilçam oyuncularından Engin Duru'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Engin Duru, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Hüseyin karakteri ile tanınıyordu.

Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle hafızalarda yer edinen Engin Duru geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncunun entübe edildiği ortaya çıktı.

Oyuncunun entübe edildiği haberini duyuran Onur Akay, "Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Hüseyin karakterine can vermişti. Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncu Engin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Usta oyuncu Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle adından söz ettirmişti.