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    Kurtlar Vadisi Polat'ın kız kardeşi öyle bir değişti ki... Son halini gören tanıyamadı!

    Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın kız kardeşi Safiye Karahanlı'yı canlandıran Begüm Kütük, yıllar içinde bir hayli değişti. Gün geçtikçe güzelleşen Kütük, geçtiğimiz yıllarda bebeğini kaybetmişti.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 19:55
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    Kurtlar Vadisi Polat'ın kız kardeşi öyle bir değişti ki... Son halini gören tanıyamadı!

    2003 yılında yayın hayatına başlayan ve 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisi, efsane yapımları arasına adını yazdırdı.

    4 sezondan ve 97 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca yer alıyordu.

    Ayrıca başrol oyuncuları dışında da birçok ismin yer aldığı dizide, Begüm Kütük "Safiye Karahanlı" karakterine hayat verdi.

    Polat'ın kardeşi Safiye Karahanlı'yı canlandıran Kütük, yıllar içinde yaşadığı değişimle adından söz ettirdi.

    Doğal güzelliği ve mavi gözleri ile dikkatleri üzerine çeken ve Erdil Yaşaroğlu ile evli olan Kütük, geçtiğimiz yıllarda 3,5 aylıkken bebeğini kaybetmişti.

    2010 yılında nikah masasına oturan ve gözlerden uzak, mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, bu acı haberle yıkılmıştı.

    SAFİYE KARAKTERİ HAKKINDA

    Diziye damga vuran kadın karakterler arasında yer alan Safiye Karahanlı,  yurt dışında eğitim almış ve diziye ilk girişiyle olay olmuştu.

    Babasının istemesine rağmen yurt dışından dönmeyen Safiye,  gerçekleri öğrenince Polat’ın yanında yer aldı ve eğitimini tamamlamak üzere yeniden Kanada’ya gitti.

    Kurtlar Vadisi Polat ın kız kardeşi öyle bir değişti ki... Son halini gören tanıyamadı! #1

    BEGÜM KÜTÜK YILLAR İÇİNDE GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

    Karakteri güzel oyuncu Begüm Kütük canlandırmıştı. Sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşarak, takipçilerinin beğenisini alan oyuncu kusursuz fiziği ile dikkati çekiyor.

    Geçen zamana meydan okuyan Begüm Kütük, "Dizideki o duru güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş” dedirtiyor.

    Kurtlar Vadisi Polat ın kız kardeşi öyle bir değişti ki... Son halini gören tanıyamadı! #2

    Kurtlar Vadisi Polat ın kız kardeşi öyle bir değişti ki... Son halini gören tanıyamadı! #3

    Kurtlar Vadisi Polat ın kız kardeşi öyle bir değişti ki... Son halini gören tanıyamadı! #4

    Kurtlar Vadisi Polat ın kız kardeşi öyle bir değişti ki... Son halini gören tanıyamadı! #5


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