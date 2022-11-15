EFSANE DÖNÜYOR! Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Necati Şaşmaz müjdeyi verdi! İşte tarih..

Kurtlar Vadisi dizisi geri mi dönüyor? Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, katıldığı televizyon programında müjdeyi verdi..

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat vererek milyonların sevgisini kazanan Necati Şaşmaz katıldığı bir programda verdiği haber ile Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı.

Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te ekranlara gelen programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi hakkında konuşan Necati Şaşmaz heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin geleceği sinyalini vererek "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerine yer verdi.