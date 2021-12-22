Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynuyordu! İşte tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali

Fatma Büşra Ayaydın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat vermişti. Dizinin müdavimleri, tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın'ın şimdiki halini merak ediyor.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Kurtlar Vadisi'nin başrolden yan rollere kadar tüm karakterleri çok sevildi.

Ama bir isim var ki dizide öldüğünde, halk onun için cenaze törenleri düzenleyip helvalar dağıttı. Bu isim Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Çakır'dan başkası değildi.

Dizide Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali merak konusu oldu. İşte Ayaydın’ın büyük değişimi…

KURTLAR VADİSİ'NDE ÇAKIR'IN KIZI SELVİ'Yİ OYNAMIŞTI

26 yaşındaki Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisine Çakır'ın kızı Selvi olarak girmişti. Radikal bir karar alarak tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girdikten sonra oyunculuktan uzaklaştığını söylemişti.

Çakır karakterinin kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Ayaydın, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamasında, "Açılmayı düşünmüyorum halimden gayet memnunum." demişti.

Ayaydın, "Tesettürün gerektirdiği bazı şartlar var. Bunlara da dikkat etmem gerekiyor bunun için gelen teklifleri o sebeple kabul edemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, sık sık tesettüre girmesiyle ilgili yaptığı açıklamaları takipçileriyle paylaşıyor.

TikTok ve Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Ayaydın, yüzünü pek göstermeme çalışıyor.

Fatma Büşra Ayaydın, son halini takipçileriyle paylaştı. İşte Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali…