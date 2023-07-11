Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızıydı! Tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın bir değişti pir değişti Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi karakterini canlandıran Fatma Büşra Ayaydın şimdilerde bambaşka biri haline geldi. Tesettüre giren ünlü oyuncu, mesleğini de değiştirdi. Değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

2003 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, o dönemin en çok konuşulan dizilerinden biriydi. “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi, karakterleri ve oyuncularıyla da ön plana çıkıyordu. Dizide Süleyman Çakır’ın kızı Selvi karakterini canlandıran Fatma Büşra Ayaydın, şimdilerde büyüdü kocaman oldu. Tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın’ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Mesleğini de değiştirdi Tesettüre girdikten sonra oyunculuk kariyerine son veren Fatma Büşra Ayaydın bakın şimdi hangi meslekle uğraşıyor… Kurtlar Vadisi dizisinin ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde de rol alan Fatma Büşra Ayaydın, artık kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgileniyor.