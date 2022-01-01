Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'i görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte Müge Ulusoy'un son hali

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'i görenler dönüp bir daha bakıyor! İşte Müge Ulusoy'un son hali

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren Müge Ulusoy, son haliyle herkesi şaşırttı. Geçen yılların ardından büyük değişim yaşayan Ulusoy'u görenler dönüp bir daha bakıyor.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir dizi olan Kurtlar Vadisi, konusunun yanı sıra başrolden yan rollere kadar tüm oyuncularıyla çok sevildi.

Karakterleriyle de hafızalara kazınan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral'e hayat veren Müge Ulusoy...

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy, son olarak yeni yıla girmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncunun son hali, takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Laz Ziya'nın kızı Meral'in yıllara meydan okuduğunu düşünse de bazıları estetiği abarttığını söyledi.

EVLENECEĞİ ERKEKTE ARADIĞI ÖZELLİKLERİ SIRALADI

Müge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında evlilik düşündüğünü söyledi.

Evleneceği erkeğin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatan ünlü oyuncu, "Sadakatli, vicdanlı ve dürüst olmalı. Yalana tahammülüm yok. Çok maço maço olmasın. Kumral, beyaz tenli olsun." ifadelerini kullandı.