Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızı Elif'i oynuyordu! İşte Doğa Sakarya'nın şimdiki hali

Doğa Sakarya, bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızı Elif karakterine hayat vermişti. Sakarya, artık büyüdü ve güzel mi güzel bir genç kız oldu.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Kurtlar Vadisi, o kadar sevildi ki karakterleri ve sözleri yıllarca söylendi, söylenmeye de devam ediyor.

Oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi gören dizinin çocuk oyuncularından biri olan Elif karakterine hayat veren Doğa Sakarya'nın son hali merak konusu oldu.

KURTLAR VADİSİ'NDE POLAT ALEMDAR'IN KIZI ELİF'İ OYNAMIŞTI

Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar, yıllar önce sevgilisi Elif'i kaybetmiş ve büyük üzüntü yaşamıştı.

Annesinin isteği üzerine, Hatice Şendil'in hayat verdiği Ebru karakteriyle evlenen Polat Alemdar, doğan kızına çok sevdiği sevgilisinin adını vermişti.

Vefatından sonra dahi Elif'i unutamayan Polat, eşi Ebru Duru'ya, "Seni seviyorum Elif!" diyerek büyük bir gaf yapmış ve Ebru'dan olan kızının ismini de Elif koymuştu.

Alemdar'ın kızını çocuk oyuncu Doğa Sakarya canlandırmıştı. Dizide 5 sezon yer alan ve adeta setlerde büyüyen Sakarya, şimdilerde güzel mi güzel bir genç kız oldu. İşte Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynayan çocuk oyuncunun son hali…