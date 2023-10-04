Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı! Ünlü oyuncunun 28 aylık oğlu hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi dizisinde Nakliyeci Sefer karakterini canlandıran oyuncu Engün Yüksel'in 28 aylık oğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya heabından duyurdu..

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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Engin Yüksel daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında oğlunun epilepsi ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

1 Ekim 2020’de ikiz bebek müjdesi alan Engin Yüksel ve eşi Selma Yüksel, doğumdan kısa bir süre sonra oğullarının epilepsi hastası olduğu haberini almıştı.

Yüksel Ailesi, tedavi gören oğulları Çınar Aziz’in sağlık durumunu sık sık Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlar ile duyuruyordu.

Birçok dizi ve filmde rol alan Engin Yüksel, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Nakliyeci Sefer karakteri ile tanınıyordu.

20 Mart 1969 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya gelen 54 yaşındaki Engün Yüksel oyunculuğun yanısıra seslendirme sanatçılığıda yapıyor.