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    • Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! 'İnternete verdiğim paraya değdi'

    Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! 'İnternete verdiğim paraya değdi'

    Bir sosyal medya kullanıcısı, Polat Alemdar'ın Kurtlar Vadisi 87. bölümünde Halep'te uyandığı sahnede, otel lobisinde televizyondan izlenilen maçı, derin bir araştırma sonucu buldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 13:59
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    Kurtlar Vadisi'ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! 'İnternete verdiğim paraya değdi'

    Bir dönemin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi, yine gündemde...

    2003 yılında Show TV ekranlarında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

    Her anı heyecan ve aksiyon dolu olan ilk serinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer aldı.

    Kurtlar Vadisi izleyicilerini aydınlatacak bir detay, yıllar sonra sosyal medya sayesinde öğrenildi.

    Maçı araştırıp buldu

    Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakterinin, Kurtlar Vadisi 87. bölümünde Halep'te uyandığı sahnede, otel lobisinde televizyondan izlenilen maçın hangi maç olduğu ortaya çıktı.

    Twitter'da Cihat Akbel adlı kullanıcı Kurtlar Vadisi dizisinde arkada yayınlanan maçı merak edince araştırıp tüm detayları anlattı.

    300 bine yakın takipçisi bulunan Akbel, bulduğu maçı flood halinde takipçileriyle paylaştı.

    Kurtlar Vadisi ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! İnternete verdiğim paraya değdi #1

    Kurtlar Vadisi ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! İnternete verdiğim paraya değdi #2

    Kurtlar Vadisi ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! İnternete verdiğim paraya değdi #3

    Kurtlar Vadisi ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! İnternete verdiğim paraya değdi #4

    Kurtlar Vadisi ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! İnternete verdiğim paraya değdi #5

    Kurtlar Vadisi ndeki o detayı 17 yıl sonra Twitter kullanıcısı çözdü! İnternete verdiğim paraya değdi #6


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