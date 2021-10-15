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    Kurtlar Vadisi'nden Kanunsuz Topraklar'a bomba isim! Diziye yeni bir soluk getirecek

    Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Baltazar karakterine hayat veren Murat Aydın, başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 13:26
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    Kurtlar Vadisi'nden Kanunsuz Topraklar'a bomba isim! Diziye yeni bir soluk getirecek

    Yapımcılığını Faruk Turgut'un, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

    Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban'ın yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

    Her bölümü büyük bir merakla beklenen dizi ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Baltazar katakterine hayat veren Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar'ın kadrosuna dahil oldu.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Murat Aydın, güzel haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Usta oyuncu, yaptığı paylaşımda, ''Çarşamba günleri yayınlanan Kanunsuz Topraklar'da ben de varım. Harika bir dizi film mutlaka izleyin izlettirin.'' dedi.

    Kurtlar Vadisi nden Kanunsuz Topraklar a bomba isim! Diziye yeni bir soluk getirecek #1

    MADEN İŞÇİLERİNE ATIFTA BULUNDU

    Dün akşam yayınlanan bölümdeki bir sahnesini de paylaşan Aydın, "3. bölümü ile dahil olduğum Kanunsuz Topraklar çarşamba günleri FOX TV'de. Yönetmenliğini Faruk Teber ve Yasin Usludur'un yaptığı harika bir eser. Kamera ve görüntü yönetmeni Erhan Ergun, uygulayıcı yapımcı ise Özlem Taşpınar. Ülkemizde daima kanayan yara olan maden işçilerinin, zor çalışma ve hayat koşullarının anlatıldığı senaryo Zülküf Yücel'e ait. Başrol oyuncular ise Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Mine Şenhuy Teber, Murat Daltaban, Kaan Taşaner ve Necip Memili oynuyor. Ayrıca ülkemizin harika ve yetenekli oyuncuları ses, nefes oluyor hikayedeki karakterlere. Kamera arkası ve önünde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.'' ifadelerini kullandı.

    Kurtlar Vadisi nden Kanunsuz Topraklar a bomba isim! Diziye yeni bir soluk getirecek #2

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