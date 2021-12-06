Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın adamıydı! O isim Kanunsuz Topraklar ile dönüyor

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın adamıydı! O isim Kanunsuz Topraklar ile dönüyor

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'i buluşturan Kanunsuz Topraklar dizisi, bomba bir transfere daha imza attı. Kurtlar Vadisi'nde Sadık rolünü canlandıran Sinan Albayrak, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, dev prodüksiyonu, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar, kadrosuna yeni isimler katmaya da devam ediyor.

Her bölümünde nefes kesen anların yaşandığı diziye son olarak güzel oyuncu Başak Parlak dahil olmuştu. Parlak'ın ardından diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

SİNAN ALBAYRAK KANUNSUZ TOPRAKLAR İLE DÖNÜYOR

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Sadık karakterine hayat veren, son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sinan Albayrak, Kanunsuz Topraklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu, dizide Göksel Yılmaz karakterine hayat verecek. Nefes nefese olayların yaşandığı dizide, Göksel Yılmaz'ın gelişi olayların yönünü değiştirecek ve tansiyon iyice artacak.