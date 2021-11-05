Kurtlar Vadisi'nden Üç Kuruş'a bomba transfer! O isim rolünün hakkını verecek

Kurtlar Vadisi'nden Üç Kuruş'a bomba transfer! O isim rolünün hakkını verecek

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan izleyisini sevindirecek bir transfer haberi geldi. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Yalçın rolüyle akıllara kazınan Zafer Algöz, Üç Kuruş'un kadrosuna dahil oldu.

Özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından merakla beklenen Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle adeta nefes kesti.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'tan gelen haber, izleyicisini oldukça sevindirdi.

Bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın renkli hikâyesi, mafya ve polis üçgeninde yaşanan olayları ekrana taşıyan dizi, bomba bir transfere imza attı.

Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği bir mafya liderinin kızı Bahar karakterinin babası Nezih'i kimin canlandıracağı merak konusuydu.

ZAFER ALGÖZ ÜÇ KURUŞ'TA

Yapım şirketi büyük bir titizlikle sürdürdüğü bu çalışmanın sonucunda, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Yalçın karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Zafer Algöz'le anlaştı.

Zafer Algöz, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Üç Kuruş'ta, Bahar'ın babası Nezih karakterine hayat verecek.

Usta oyuncunun canlandıracağı Nezih karakteri önümüzdeki haftalarda hikayeye giriş yapacak. Algöz ile Cavadzade, Üç Kuruş'ta baba kız rolüyle oyunculuk şovuna imza atacak.