Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın oğluna bakın! Resmen küçük Abdülhey...

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban'ın gözlerden uzak büyüyen oğlunu görenler, benzerliklerine şaşıp kalıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Karakterleriyle de hafızalara kazınan dizinin oyuncuları, aradan yıllar geçmesine rağmen merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor.

Polat Alemdar'ın Memati'den sonra en çok güvendiği adamı olan, uzun saçı ve sakalı, az ve öz konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Abdülhey, hiç şüphesiz dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor.

Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterine hayat vermiş ve geçen sezon diziye ölerek veda etmişti.

RESMEN BABASININ KOPYASI

Ünlü oyuncu Kenan Çoban, şimdilerde hayranlarıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla irtibat kuruyor.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ve objektiflerden uzak bir hayat süren Çoban, sosyal medyadan mutlu aile pozlarıyla sevenlerinin beğenisini kazanıyor.

Hayranları, ünlü oyuncunun oğlu Miraç ile Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağdırırken, baba oğulun benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Kenan Çoban ve oğlu Miraç…