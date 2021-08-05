Kurtlar Vadisi'nin Abhülhey'i çok değişti! İşte oyuncu Kenan Çoban'ın son hali...

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Abdülhey karakteri ile tanınan Kenan Çoban, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran 46 yaşındaki oyuncu Kenan Çoban, hayranlarının gündeminde yerini koruyor.

Uzun saçı ve sakalı, az ve öz konuşmasıyla dikkatleri çeken Abdülhey karakteri ile bütünleşen Çoban, dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline gelmişti.

En son ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri rolünde yer alan oyuncu, diziden geçen sezon ayrıldı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Çoban'ın takipçileri, gözlerine inanamadı.

İşte Kenan Çoban'ın son hali…