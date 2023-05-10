Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i son haliyle şaşkınlık yarattı! İşte Abidin Yerebakan'ın son hali.. Kurtlar Vadisi'nde Abidin karakterine hayat veren oyuncu Abidin Yerebakan değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. İşte Abidin Yerebakan'ın son hali..

Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinde Abidin karakterini canlandıran oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyuncuların son halleri herkes tarafından merak ediliyor.

Bilindiği üzere Kurtlar Vadisi Dizisinde rol alan birçok oyuncu dizi sayesinde hafızalarda yer edindi.

Dizide Tuncay Kantarcı'nın sağ kolu rolündeki Abidin karakterine hayat veren Abidin Yerebakan'ın büyük değişimi şaşkınlık yarattı.

Son haliyle şaşırttı

1 Eylül 1966 yılında Rize'de dünyaya gelen oyuncu Abidin Yerebakan Kurtlar Vadisi dışında birçok dizi ve filmde rol almıştır.

56 yaşında olan Abidin Yerebakan performansı ile adından söz ettirirken yıllar içindeki değişimiylede dikkat çekti.

Abidin Yerebakan şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak isimli dizide Vedat karakterini canlandırmaktadır.

İşte ünlü oyuncunun son hali..