Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez'in son hali! Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı'nın ablasını oynayan Şıvga Gerez yıllar sonra ortaya çıktı.

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosuyla hafızalardaki yerini koruyor.

Dizide yer alan oyuncular şimdilerde ne yapıyor merak edilirken, dikkat çeken bir isim ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı'nın ablasını oynayan Şıvga Gerez, son hali ile görüntülendi.

Kariyerine oryantal dans sanatçısı olarak başlayan Şıvga Gerez, En Mutlu Olduğum Yer (2010) , Kurtlar Vadisi (2003) ve Dansöz (2001) gibi yapımlarda rol aldı.

Habertürk'e röportaj veren Şıvga Gerez, oyunculuğa nasıl adım attığını şu sözler ile anlattı:

"Oyunculuk aileden geldi aslında. Annem eski bir sinema sanatçısı olan Üftade Kimi. Annemin sayesinde önemli kişilikler ve oyuncuları tanıma fırsatım oldu. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Hüseyin Peyda'nın rol aldığı 'Mezarımı Taştan Oyun' filmiyle oyunculuk hayatına başlamış. Onun üzerimde etkisi oldu. 2001'de 'Dansöz' filmiyle oyunculuğa başladım. Ardından pek çok dizide rol aldım. Ağabeyimin dostu Osman Sınav ile tanışmamla 'Kurtlar Vadisi'ne dahil oldum."



"Canlandırdığım karakterin adı yoktu, 'Cerrahpaşalı'ların Ablası' olarak tanındım. Sert ve inatçı bir kadın rolündeydim. Sanıyorum, annemin oyuncu olmasından kaynaklı olarak oyunculukta hiç zorlanmadım."

İşte son hali

53 yaşındaki Şıvga Gerez, günümüzde parapsikoloji ve spiritüel danışmanlık yapmaktadır.