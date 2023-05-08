Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez'in son hali!

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi, kadrosuyla hafızalardaki yerini koruyor.

Dizide yer alan oyuncular şimdilerde ne yapıyor merak edilirken, dikkat çeken bir isim ortaya çıktı.

dizisinde Cerrahpaşalı'nın ablasını oynayan Şıvga Gerez, son hali ile görüntülendi.

Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez'in son hali! Yeni mesleği ise...

Kariyerine oryantal dans sanatçısı olarak başlayan Şıvga Gerez, En Mutlu Olduğum Yer (2010) , Kurtlar Vadisi (2003) ve Dansöz (2001) gibi yapımlarda rol aldı.

Habertürk'e röportaj veren Şıvga Gerez, oyunculuğa nasıl adım attığını şu sözler ile anlattı:

Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez'in son hali! Yeni mesleği ise...

"Oyunculuk aileden geldi aslında. Annem eski bir sinema sanatçısı olan Üftade Kimi. Annemin sayesinde önemli kişilikler ve oyuncuları tanıma fırsatım oldu. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Hüseyin Peyda'nın rol aldığı 'Mezarımı Taştan Oyun' filmiyle oyunculuk hayatına başlamış. Onun üzerimde etkisi oldu. 2001'de 'Dansöz' filmiyle oyunculuğa başladım. Ardından pek çok dizide rol aldım. Ağabeyimin dostu Osman Sınav ile tanışmamla 'Kurtlar Vadisi'ne dahil oldum."

"Canlandırdığım karakterin adı yoktu, 'Cerrahpaşalı'ların Ablası' olarak tanındım. Sert ve inatçı bir kadın rolündeydim. Sanıyorum, annemin oyuncu olmasından kaynaklı olarak oyunculukta hiç zorlanmadım."

İşte son hali

53 yaşındaki Şıvga Gerez, günümüzde parapsikoloji ve spiritüel danışmanlık yapmaktadır.

Kurtlar Vadisi'nin Cerrahapaşalı ablası Şıvga Gerez'in son hali! Yeni mesleği ise...