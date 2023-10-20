Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i değişimiyle şaşırttı! İşte Özcan Varaylı'nın son hali..

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren oyuncu Özcan Varaylı son haliyle gündeme geldi.
Kurtlar Vadisi'nin en bilinen isimleri arasında yer alan Özcan Varaylı dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini öldürmesiyle uzun yıllar gündemde kalmıştı.
Dizide canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit karakteri ile adından uzun seneler söz ettiren ünlü oyuncu Özcan Varaylı, birçok projede yer aldı.
6 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özcan Varaylı oyunculuk kariyerine 1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle başladı.
Özcan Varaylı son olarak Teşkilat dizisinde rol alarak ekran karşısına çıkmıştır.
Başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.
İşte Özcan Varaylı'nın son hali..
Özcan Varaylı'nın rol aldığı projeler
1998: Aynalı Tahir
1999: Deli Yürek (Serdar)
2002: Gülbeyaz (Aziz)
2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Cevdet)
2003: Kurşun Yarası (Celal)
2003: Parmak İzi (Balıkçı)
2004: Kurtlar Vadisi (Cerrahpaşalı Halit)
2004: Türkü Filmi
2005: Anne ya da Leyla (Abbas)
2005: Babam Geri Döndü (Özcan)
2005: Operasyon Cennet (Psikopat Doktor)
2006: Aloya (Deli Kamil)
2006: Hacı (Kemal)
2006: Sararan Sevdalar (Osman)
2007: Hakkını Helal Et (Cüneyt)
2007: Kavak Yelleri
2007: Komiser Nevzat (Kopuk Kemal)
2007: Mahşer (Kenan)
2007: Merhaba / Dim Çayı Sevdalıları (Hakan)
2007: Sardunya Sokağı (Faça Cengiz)
2008: Adanalı (Mustafa)
2008: Gece Gündüz (Sadri)
2008: Girdap (Militan)
2008: Kar Düşerken
2008: Mıhlıçay Aşıkları (Zafer)
2008: Son Cellat (Mahkum)
2008: Yengeç Oyunu (Yengeç İdris)
2009: Arka Sokaklar (Baretta Kudret)
2009: Geniş Aile (Haceli)
2009: Sakarya Fırat (Mihri)
2009: Aşk Bir Hayal
2009: Kubilay (Derviş Memet)
2010: Gesi Bağları
2011: Kolpaçino: Bomba (Bahadır)
2011: Ağlama Ne Olur
2011: Kayıp Aranıyor
2011: Yalancı Bahar (Kaptan)
2012: Böyle Bitmesin (Emniyet Müdürü)
2012: Evlerden Biri
2012: İstanbul Hatırası (Salim)
2012: Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman (Mustafa Kaptan)
2013: Adını Kalbime Yazdım (Hasan)
2013: Kaçak (Abuzer)
2014: Filinta (Şeref)
2014: Kadim Dostum (Salih)
2015: Soğuk Ölüm
2016: Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)
2016: Cesur Yürek (Gürkan)
2016: Kehribar
2017: Tutsak (Enver)
2017: 11 (Sinema filmi)
2018: İnsanlık Suçu (Asaf)
2019: Vuslat (Çakal Necmi)
2021: Teşkilat (İsrail Elçisi)