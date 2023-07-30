Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son haliyle şaşkınlık yarattı! Gören şaşıp kaldı.. Kurtlar Vadisi dizisinde Deli Hikmet karakterine hayat veren oyuncu Erdem Ergüney'in son hali sosyal medyada gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun son hali..

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Deli Hikmet' karakterine hayat veren oyuncu Erdem Ergüney'in son hali gündem oldu.

Başarılı oyuncu dizice canlandırdığı Deli hikmet karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

2 Ekim 1970 yılında Denizli'de dünyaya gelen 52 yaşındaki oyuncu kendine has tarzı ile dizinin yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu.

Dizide canlandırdığı Deli Hikmet karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Erdem Ergüney, izleyiciler tarafından oldukça seviliyordu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Erdem Ergüney, Yıldız Kenter, Haldun Dormen ve Güngör Dilmen gibi usta isimlerden ders almıştır.

Kurtlar Vadisi'nin ardından birçok projede rol alan oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Erdem Ergüney 2017-2021 yılları arasında TRT'de yayınlanan ''Payitaht Abdülhamit'' dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu son olarak ''Mavera'' isimli dizide kamera karşısına geçti.

Oyuncunun son hali sosyal medyada gündeme geldi.

İşte Erden Ergüney'in son hali..