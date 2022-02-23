Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i değişimiyle ağızları açık bıraktı! İşte Altan Akışık'ın son hali

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Doğu Eşrefoğlu karakteriyle hafızalarına kazınan Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı. Altan Akışık'ın son hali, sevenlerini şaşırtırken 'Yıllar acımamış' dedirtti.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan aksiyon, dram ve politik türdeki dizinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Dizide Türk istihbaratının kilometre taşlarından biri olan Doğu Eşrefoğlu karakterine hayat veren usta oyuncu Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı.

Akışık'ın son halini görenler, ''Dizideki halinden eser kalmamış'' yorumunda bulunmadan edemedi.

PAYLAŞIMIYLA GÜLÜMSETTİ

Usta oyuncu Altan Akışık, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akışık, paylaşımında Kurtlar Vadisi dizinde canlandırdığı Doğu Bey karakterinin konuşma tarzı ve üslubunu taklit etti.

Videoda, "Son zamanlarda birkaç kişi buralarda dolaşmaya başladı. Kimmiş bunlar Hasan? Şunları bir araştır bakalım. Bana da gerekli bilgileri getir. Tamam mı oğlum. Hadi bakalım Hasan.'' ifadelerini kullanan Altan Akışık'ın paylaşımı, Kurtlar Vadisi izleyicilerini gülümsetti.

KURTLAR VADİSİ’NİN DOĞU BEY’İ ALTAN AKIŞIK’IN SON HALİ

Kurtlar Vadisi dizisinin ikinci sezonunun ilk bölümünde görülen Doğu Bey karakteri, genellikle Aslan Akbey ile memleket meselelerini konuşurdu.

Aslan'ın aynı zamanda akıl hocası olan Doğu Bey, zaman zaman onu yönlendirir, Aslan, devletin politikalarını eleştirir ve o da bu eleştirileri cevaplardı.

Polat'ın mafya hiyerarşisinde yükselmesini desteklerdi. "Sirk senin, cambaz onlar." diyerek Polat'tan son darbeyi vurmasını isterdi.

Doğu Eşrefoğlu, Mehmet Karahanlı öldükten sonra Karahanlı'nın arkasındaki asıl gücün Tapınakçılar olduğunu isimlerini vermeden Gölgeler olarak nitelendirerek Polat'a anlatmıştı.

Dizinin önemli bir karakteri haline gelen Doğu Bey’in ölümü ise çok trajikti. Bindiği helikopterin elektronik sistemi, tapınakçıların adamları tarafından kullanılan bir gemide bulunan bilgisayar ile sabote edildi.

Bunun neticesinde pilot, helikopterin hakimiyetini kaybetti ve helikopter denize düştü. Arama kurtarma çalışmalarında ise bastonu ve helikopterin pervanesi bulundu.

ALTAN AKIŞIK'IN SON HALİ

Önemli karakterler arasına giren Doğu Bey'i canlandıran başarılı oyuncu Altan Akışık'ı diziden tanıyanlar büyük şok yaşadı. Dizideki halinden eser kalmayan Akışık'ın epey yaşlandığı görüldü.