Kurtlar Vadisi'nin Ebru'su Hatice Şendil güzelliğiyle büyüledi! 'Duru güzellik' Hatice Şendil sosyal medyada paylaştığı pozlar gündeme geldi. Güzel oyuncunun paylaştığı kareler takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Hatice Şendil paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik isimli dizide rol alan başarılı oyuncu güzelliği ile dikkat çekiyor.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Hatice Şendil'in "Güne daha önce çektiğim ama paylaşmadığım fotoğraflarla başlayayım dedim. Ara sıra yaparım böyle" notuyla paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.

İşte Hatice Şendil'in son instagram pozları..

2 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 39 yaşındaki Hatice Şendil, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Ebru karakteri ile hafızalarda yer edindi.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürece binlerce beğeni alırken takipçileri bu pozları yorum yağmuruna tuttu.