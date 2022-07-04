Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına HDP'nin o listesine girdi!

Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde oynadığı rol ile tanınan Kerem Fırtına, HDP'nin kritik listesine girdi..

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Eren Eylül karakterine hayat veren oyuncu Kerem Fırtına, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğrafını paylaşınca gündem oldu.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da düzenlenen bir buluşmaya katılan oyuncu bu fotoğrafı "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" açıklamasıyla paylaştı.

Kerem Fırtına'nın katıldığı buluşmada kürt sorununun çözümüne katkı sunmak isteyen isimler adı altında bir danışma kurulu oluşturuldu.Oyuncuda bu listede yer aldı..