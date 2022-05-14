Kurtlar Vadisi Esther Hirch'e bir de şimdi bakın, güzelliğiyle parmak ısırtıyor! Dekolteli pozları olay...

Kurtlar Vadisi Esther Hirch'e bir de şimdi bakın, güzelliğiyle parmak ısırtıyor! Dekolteli pozları olay...

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Esther Hirch rolüyle adını duyuran Sinem Yıldırım, son haliyle gündem oldu. Performansıyla beğeni toplayan Yıldırım'ın yıllar içindeki değişimi hayrete düşürdü.

2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yapan aksiyon, dram ve politik türdeki Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, İstemi Betil, Zafer Ergin gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve günümüzde de konuşulmaya devam eden dizi; Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Bu isimlerden biri de Polat Alemdar'ın düşmanlarından biri olan Esther Hirch'ti. Dizide Tombalacı Mehmet'in karısı Esther Hirch karakterine ise Sinem Yıldırım haayt vermişti.

Sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bırakan Sinem Yıldırım, son haliyle gündeme geldi.

Son haliyle beğeni toğluyor

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın düşmanı olup da ölmeyen nadir karakterlerden biri olan Esther Hirch'e hayat veren Sinem Yıldırım, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı.

Kurtlar Vadisi'nde nadir bir şekilde canlı olarak diziden sessizce kaybolan Sinem Yıldırım, son haliyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Seyirciler tarafından Orta Doğu ve Balkanlar'ın korkulu rüyası Esther Hirch olarak da tanımlanan Sinem Yıldırım, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor.