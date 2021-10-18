Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra geri dönüyor! Yeni dizisi eskisini aratmayacak

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Güllü Erhan" karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak'ın TRT 1'in Mit destekli Teşkilat dizisiyle ekranlara döneceği iddia edildi.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Karakterleriyle de hafızalara kazınan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Oyuncularıyla da büyük ilgi gören dizide "Güllü Erhan" karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

TEŞKİLAT İLE ANILIYOR

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın, TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil olduğu öne sürüldü.

Teşkilat dizisi, ekranları kasıp kavurmaya devam ederken ortaya atılan bu iddia, hem dizinin hem de Güllü Erhan hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Gülllü Erhan'ın Teşkilat dizisine katılacağı, TikTok'ta paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı. Ancak ortaya atılan bu iddia ile ilgili film ekibinden ya da oyuncunun kendisinden resmi bir açıklama gelmedi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, son olarak Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'u kadrosuna dahil etmişti.

Bu nedenle oyuncunun hayranları, Gülllü Erhan'ın aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitleyen dizinin kadrosuna katılmasına kesin gözüyle bakıyor.