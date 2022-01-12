Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı bakın şimdi ne halde! Değişimi olay oldu...

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı bakın şimdi ne halde! Değişimi olay oldu...

Kurtlar Vadisi dizisinde Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç, Mehmet Karahanlı'nın sağ koluydu. Dizideki karakteri ile akıllara kazınan oyuncu, yıllar sonra yaşadığı değişimi ile ortaya çıktı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi, oyuncuları ve daha önce işlenmemiş olan konusu ile dikkatleri üzerine çekti.

Kadrosunda Özgür Namal, Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı dizi, yıllar içinde birçok farklı versiyonu ile yayınlandı.

Uzun zamandır yayınlanacağı konuşulan ancak yeniden hayata geçirilmeyen dizide Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç, son haliyle şaşırttı.

Kılıç karakterinin altından kalkan ve canlandırdığı bu karakter sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Olgaç, dizinin hayranları tarafından tanınmadı.

Bir dönem fenomen dizi Arka Sokaklar'da da yer alan usta oyuncu, her zaman Kılıç karakteri ile anıldı.

ATİLLA OLGAÇ'I GÖRENLER TANIYAMADI

Üç kez nikah masasına oturan ve Kılıç karakteri sayesinde tanınan Atilla Olgaç, şimdilerde bambaşka bir halde.

Olgaç'ın son halini görenler, "Tanıdık geliyor. Nereden tanıyorum" diye düşünmekten kendisini alamadı.

77 yaşındaki usta oyuncu Atilla Olgaç'ın yaşadığı değişime rağmen, yakışıklılığından bir şey kaybetmediği görüldü.

ATİLLA OLGAÇ'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR