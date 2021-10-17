Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği ''Memati'' karakteriyle tanınan Gürkan Uygun'un kardeşinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte Gürkan Uygun'un kardeşi...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Memati" karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi sona erdikten sonra birçok yapımda boy gösterdi.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan MİT destekli Teşkilat dizisinde Yıldırım karakterine hayat veren Gürkan Uygun, değişimiyle hayranlarını şaşırttı.

Ara sıra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan 47 yaşındaki ünlü oyuncunun, son olarak özel hayatıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

KARDEŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Gürkan Uygun'un 39 yaşındaki kardeşi Volkan Uygun'un da abisi gibi oyuncu olduğu öğrenildi. Hatta iki kardeşin aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı.

İki kardeşin birbiriyle olan benzerliğini görenler ise bir hayli şaşırdı.

İKİSİ DE KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALMIŞ

Kurtlar Vadisi: Gladio'da yapım asistanı, Çanakkale Yolun Sonu sinema filmi yapım ekibinde görev alan Volkan Uygun, efsane dizide Memati'nin gençliğini canlandırdı.

Volkan Uygun en son ''Söz'' dizisinde Kibar yani Üstçavuş Cevdet Aydın karakterinehayat verdi. İşte Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un merak edilen oyuncu kardeşi...